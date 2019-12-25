Силы ЮВО и ЗВО возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Минобороны России начало возврат войск в пункты дислокации после проверки боеготовности. В пресс-релизе оборонного ведомства упоминается, что ранее силы ЮВО и ЗВО были задействованы во внезапной проверке. Накануне Сергей Шойгу объявил о том, что армия достигла всех поставленных задач в рамках мероприятий.

Воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что в места постоянной дислокации возвращаются представители Южного военного округа, а также ВДВ. Переброска сил будет завершена к первому мая. Днем 22 апреля на полигоне Опук в Крыму состоялся основной этап учения войск ЮВО и ВДВ. В учениях были задействованы более 10 тысяч солдат и офицеров, а также 1,2 тысячи единиц вооружения и боевой техники. Военные заявили к мероприятию более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, почти 200 самолетов и БПЛА.

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Фото: Минобороны России