Военные выполнили поставленные задачи.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку в Южном и Западном военных округах. Об этом чиновник сообщил коллегам во время совещания, посвященного итогам действий сил ЮВО и ЗВО. По мнению специалиста, проверочные мероприятия в регионах следует прекратить, так как поставленные задачи были достигнуты.

Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее глава оборонного ведомства России дал задачу Генеральному штабу и командованию войсками ЮВО и ЗВО, а также ВДВ спланировать и провести с 23 апреля операции по возвращению боевых сил в пункты их постоянной дислокации.

Минобороны анонсировало масштабные межвидовые учения в Крыму.

Фото: Telegram/Раньше Всех. Ну почти