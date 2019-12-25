  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Шойгу решил завершить внезапную проверку в Южном и Западном военных округах
Сегодня, 14:32
120
lesjasap

Шойгу решил завершить внезапную проверку в Южном и Западном военных округах

0 0

Военные выполнили поставленные задачи.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку в Южном и Западном военных округах. Об этом чиновник сообщил коллегам во время совещания, посвященного итогам действий сил ЮВО и ЗВО. По мнению специалиста, проверочные мероприятия в регионах следует прекратить, так как поставленные задачи были достигнуты.

Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее глава оборонного ведомства России дал задачу Генеральному штабу и командованию войсками ЮВО и ЗВО, а также ВДВ спланировать и провести с 23 апреля операции по возвращению боевых сил в пункты их постоянной дислокации.

Минобороны анонсировало масштабные межвидовые учения в Крыму.

Фото: Telegram/Раньше Всех. Ну почти

Теги: военные учения, западный военный округ, минобороны, сергей шойгу, южный военный округ
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии