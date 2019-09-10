Минобороны анонсировало масштабные межвидовые учения в Крыму

22 апреля на полигоне Опук в Крыму пройдут военные учения войск ЮВО и ВДВ. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что место действия расположено недалеко от Керчи и Феодосии.
В ведомстве сообщили, что в учениях примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС, ПВО, ВДВ а также боевые корабли и суда ВМФ России.
Сообщается, что накануне учений часть российской флотилии вышла в район проведения тренировки, а также были развернуты силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов.
В Минобороны отметили, что ресурсы полигона Опук позволяют отрабатывать задачи по десантированию и преодолению обороны условного противника, а также вести тренировочные стрельбы по наземным, воздушным и наводным целям.
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Фото: pixabay.com
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