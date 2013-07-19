В Северном ПКБ рассчитывают, что ракеты "Циркон" выведут ВМФ РФ на новый уровень

Андрей Дьячков рассказал о необходимости оснащения флота современным вооружением.

В Северном проектно-конструкторском бюро рассчитывают, что ракеты "Циркон" выведут ВМФ РФ на новый уровень после принятия этих гиперзвуковых ракет на вооружение. Об этом журналистам ТАСС рассказал генеральный директор предприятия, входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации, Андрей Дьячков.

"Циркон" - это наш сегодняшний козырь на очень серьезную перспективу. Характеристики этого комплекса пока еще никто не смог превзойти. Сегодня он выводит наш флот на совершенно новый уровень. Андрей Дьячков, гендиректор Северного ПКБ

Эксперт напомнил, что боевые корабли с ракетным вооружением еще долгое время будут считаться основной мощью всех мировых флотов. Сейчас перед специалистами ставится вопрос вооружения этих судов, их оснащения, а также разработка платформ и носителей для оружия.

Напомним, что именно Северный ПКБ спроектировал фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", с которого в прошлом году был произведен успешный запуск "Циркона".

В Минобороны России сообщили об окончании испытания ракеты "Циркон" к концу года.

Фото: Минобороны России