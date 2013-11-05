В Минобороны России сообщили об окончании испытания ракеты "Циркон" к концу года

Этими ракетами планируют оснастить некоторые суда ВМФ России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об окончании испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в 2021 году. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны. из пресс-релиза Минобороны

Также командованием планируется провести испытания 79 образцов военной техники на Северном флоте. В них примут участие, в частности, 13 кораблей и четыре атомные подводные лодки, среди которых "Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов".

По словам Шойгу, боеготовность Северного флота способна обеспечить безопасность России в Арктике.

Ранее мы сообщали, что Северный флот провел учение по спасению судна в Баренцевом море.

Фото: Минобороны России

