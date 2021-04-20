Учения проводятся под контролем Николая Евменова.

Северный флот провел учение по спасению судна в Баренцевом море. Мероприятия начались еще 19 апреля под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Особое внимание военные уделяют обеспечению безопасности объектов в рамках деятельности РФ в Арктическом регионе, а также решению кризисных ситуаций и спасению нуждающихся.

На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота. пресс-служба Северного флота РФ

На нескольких этапах учений флот задействует атомные подводные лодки, дизельные субмарины, суда Кольской флотилии и ракетные соединения, беспилотники, а также технику ВВС и ПВО, находящуюся на вооружении Северного флота. В практических учениях в Баренцевом море около острова Кильдин военнослужащие задействовали пять судов обеспечения и малый противолодочный корабль "Юнга", буксир "Микула", самолет Ил-38, вертолет Ми-8МТВ-5.

Согласно плану заявленной операции, большое океанское судно (роль которого исполнил "Георгий Титов") потеряло ход из-за пожара. Первым на место инцидента прибыл самолет Ил-38, экипаж которого сбросил морякам аварийно-спасательное имущество, а поисковым службам отправил координаты объекта. После этого на локацию прибыл Ми-8, с борта которого для оказания помощи на корабль высадилась группа спасателей.

Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил переход в Черное море.

Фото: Telegram/Военный обозреватель