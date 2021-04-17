Корабли примут участие в контрольной проверке Минобороны РФ.

Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил переход в Черное море. Об этом рассказали представители пресс-службы Черноморского флота России. Экипажи боевых кораблей прошли под Крымским мостом через Керченский пролив. Мероприятия проводятся в рамках учений за зимний период. В них принимают участие 15 судов, включая три артиллерийских и восемь десантных катеров.

После выхода из Керченского пролива корабли флотилии направились в назначенный район. Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях. пресс-служба Черноморского флота РФ

Военнослужащие рассказали, что отряд флотилии перешел под командование ЧФ РФ 16 апреля. Корабли пополнили запасы топлива и продовольствия в морском порту Темрюк. Корабли пересекли Волго-Донский канал, имеющий протяженность в 100 километров, а также прошли под 13 шлюзами.

Минобороны РФ задействует более 50 боевых самолетов в учении над Черным морем.

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