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Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил переход в Черное море

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Корабли примут участие в контрольной проверке Минобороны РФ.

Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил переход в Черное море. Об этом рассказали представители пресс-службы Черноморского флота России. Экипажи боевых кораблей прошли под Крымским мостом через Керченский пролив. Мероприятия проводятся в рамках учений за зимний период. В них принимают участие 15 судов, включая три артиллерийских и восемь десантных катеров.

После выхода из Керченского пролива корабли флотилии направились в назначенный район. Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях.

пресс-служба Черноморского флота РФ

Военнослужащие рассказали, что отряд флотилии перешел под командование ЧФ РФ 16 апреля. Корабли пополнили запасы топлива и продовольствия в морском порту  Темрюк. Корабли пересекли Волго-Донский канал, имеющий протяженность в 100 километров, а также прошли под 13 шлюзами.

Минобороны РФ задействует более 50 боевых самолетов в учении над Черным морем.

Видео: Вести Крым

Теги: военные учения, каспийская флотилия, минобороны, черное море, черноморский флот
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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