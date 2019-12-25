Учения состоятся на полигоне в Крыму.

Минобороны РФ задействует более 50 боевых самолетов в учении над Черным морем. Об этом рассказали представители Южного военного округа. При этом учения состоятся с использованием ракет и бомб. Боеголовки будут направлены на морские мишени. В мероприятиях примут участие средства оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО, а также морской авиации Черноморского флота.На вооружении армии находятся Су-27СМ, Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики Су-25СМ3.

...Выполняют задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря. пресс-служба ЮВО

В рамках проведения учений на аэродромы Крыма передислоцированы штурмовики из Ставропольского края. Эскадрилья полуострова, состоящая из Су-25СМ, перебазирована на полигон "Ашулук" в Астраханской области. Также в Крым переброшены силы 58-ой общевойсковой армии, которая обычно располагается на Северном Кавказе.

Фото: Минобороны России

