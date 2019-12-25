Минобороны России перевело подразделения 58-й армии ЮВО на учения в Крым

Военные проверят готовность сил на полигоне Опук.

Минобороны России перевело подразделения 58-й армии Южного военного округа на учения в Крым. По информации "Интерфакса", армия передислоцировала мотострелковые соединения ради выполнения стрельбы из всех видов оружия. Мероприятия запланированы на полигоне Опук.

Полигон должен стать основным местом профессиональной выучки военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота, его территория позволяет интенсивно проводить занятия по огневой подготовке и вождению одновременно со специалистами всех подразделений воинских частей объединения береговых войск Черноморского флота. Александр Дворников, командующий войсками ЮВО

В ведомстве уточнили, что на пяти километрах друг за другом находятся директрисы для танков, БМП и самоходных артиллерийских установок, а также в готовность приведены стрелковые поля, реактивные системы залпового оружия. Военные проверят работу управляемых комплексов "Фагот" и "Хризантема".

Арестович пообещал сбить 80 самолетов РФ и повредить еще 140 на Украине.

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