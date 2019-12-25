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Шойгу провел переговоры с министром обороны Израиля
Сегодня, 12:34
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Шойгу провел переговоры с министром обороны Израиля

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Министры по телефону обсудили военное сотрудничество.

Российский министр обороны провел переговоры с коллегой из Израиля. Сергей Шойгу обсудил по телефону с Бени Ганцем вопросы взаимодействия по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке. Общение чиновников состоялось по инициативе Иерусалима.

Обсуждены вопросы российско-израильского взаимодействия по обеспечению стабильности в Ближневосточном регионе

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что ранее главы двух оборонных ведомств созванивались в июне 2020 года. Тогда стороны поднимали тему перспектив военного сотрудничества между Россией и Израилем, а также обстановку в ближневосточном регионе. Тогда Шойгу и Ганц подтвердили готовность к развитию отношений между странами в военной сфере.

Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия.

Фото: Минобороны России

Теги: бени ганц, израиль, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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