Шойгу провел переговоры с министром обороны Израиля

Российский министр обороны провел переговоры с коллегой из Израиля. Сергей Шойгу обсудил по телефону с Бени Ганцем вопросы взаимодействия по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке. Общение чиновников состоялось по инициативе Иерусалима.
Обсуждены вопросы российско-израильского взаимодействия по обеспечению стабильности в Ближневосточном регионе
пресс-служба Минобороны РФ
Напомним, что ранее главы двух оборонных ведомств созванивались в июне 2020 года. Тогда стороны поднимали тему перспектив военного сотрудничества между Россией и Израилем, а также обстановку в ближневосточном регионе. Тогда Шойгу и Ганц подтвердили готовность к развитию отношений между странами в военной сфере.
Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия.
Фото: Минобороны России
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