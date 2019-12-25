Шойгу заявил, что мероприятия боевой подготовки в ВС РФ идут по плану

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что мероприятия боевой подготовки в Вооружённых силах РФ идут по плану, несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.
Особо подчеркну, что в условиях ограничительных мер все мероприятия боевой подготовки выполняются планово.
Сергей Шойгу, министр обороны России
По его словам, каждый день 100 тысяч военнослужащих с применением около 3 тысяч единиц вооружения отрабатывают боевые задания на полигонах.
Ранее правящая партия Мьянмы сообщила о задержании президента страны.
Фото: pixabay.com
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