Представитель партии "Нaциональная лигa за дeмократию" Мио Ньюнт призвал народ не реагировать на задержания поспешно.

Правящая партия Мьянмы сообщила о задержании президента страны Вин Мьина, а также государственного советника страны Аун Сан Су Чжи, которая считается факическим главой правительства. Об этом сообщает Reuters.

Всех представителей высшей власти в стране — президента, советника, главу МИДа, - неизвестные схватили рано утром.

Представитель партии "Нaциональная лигa за дeмократию" Мио Ньюнт призвал народ не реагировать на задержания поспешно и вести себя в соответствии с законом. При этом он допустил, что в ближайшее время его тоже арестуют.

Ранее мы писали, что Шойгу прибыл в Мьянму с официальным визитом.

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