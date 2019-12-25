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Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия
Сегодня, 12:14
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lesjasap

Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия

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Военные ищут источники финансирования для данного заказа.

Сергей Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия. Об этом министр обороны России сообщил коллегам на селекторном совещании, которое состоялось на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове.

Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им вооруженных сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Чиновник уточнил, что Генеральный штаб вместе с Минпромторгом провели работу, основанную на расчетах. Чиновники пришли к выводу, что российская армия нуждается в дополнительных закупках вооружения. Сегодня военные обсудят вопрос по источникам финансирования данной статьи расходов, а также поиска производственных мощностей для выполнения государственного заказа.

Шойгу заявил, что мероприятия боевой подготовки в ВС РФ идут по плану.

Фото: Минобороны России

Теги: гиперзвуковое оружие, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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