Военные ищут источники финансирования для данного заказа.

Сергей Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия. Об этом министр обороны России сообщил коллегам на селекторном совещании, которое состоялось на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове.

Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им вооруженных сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Чиновник уточнил, что Генеральный штаб вместе с Минпромторгом провели работу, основанную на расчетах. Чиновники пришли к выводу, что российская армия нуждается в дополнительных закупках вооружения. Сегодня военные обсудят вопрос по источникам финансирования данной статьи расходов, а также поиска производственных мощностей для выполнения государственного заказа.

Шойгу заявил, что мероприятия боевой подготовки в ВС РФ идут по плану.

Фото: Минобороны России