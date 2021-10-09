Шайба Тарасенко помогла "Сент-Луису" победить "Коламбус"

Матч закончился со счётом 7:3.

Шайба российского нападающего Владимира Тарасенко помогла "Сент-Луису" победить "Коламбус" в рамках домашнего предсезонного матча Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 7:3 (3:0, 3:0, 1:3).

Со стороны победителей шайбы в ворота противников смогли забросить на 16, 24, 29, 36, 48 минутах Дэвид Перрон, Джеймс Нил, Роберт Бортуццо, Джордан Киру и Тайлер Бозак. Российский нападающий Тарасенко открыл счет на 7 минуте. Его соотечественник Павел Бучневич совершил результативную передачу сокоманднику Уолману.

Гости ответили хозяевам ледовой арены на 44 и 57, 60 минутах. Шайбы забили спортсмены Эмиль Бемстрем (реализовал дубль) и Брендан Гонс.

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Фото и видео: Twitter / St. Louis Blues

