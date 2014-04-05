"Вашингтон" обыграл "Филадельфию". Овечкин травмировался

Матч завершился со счетом 5:3.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не доиграл до конца заключительный выставочный матч на домашней арене, который проводился в преддверии регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий травмировался в игре против "Филадельфии". Встреча завершилась с результатом 5:3.

На 10-й минуте ОВечкин применил силовой прием против форварда Трэвиса Конекны, Зрители увидели, как 36-летний спортсмен медленно поднялся со льда. После свистка хоккеист сразу же направился к скамейке запасных. Затем он прихрамывая, ушел в раздевалку команды. Больше нападающего на льду не видели. За свое игровое время он успел совершить один бросок в ворота. В клубе уточнили, что Овечкин получил повреждение нижней части тела.

В составе команды победителей российский спортсмен Евгений Кузнецов реализовал две голевые передачи. Защитник гостей Иван Проворов может похвастаться двумя бросками в ворота оппонентов.

"Тампа" победила "Флориду" в предсезонном матче НХЛ.

Фото и видео: Twitter / Brodes Media

