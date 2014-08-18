"Тампа" победила "Флориду" в предсезонном матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 6:2.

"Тампа" победила "Флориду" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Хозяева ледовой арены одолели гостей с результатом 6:2 (0:0, 3:1, 3:1). Две голевые передачи сокомандникам передал российские спортсмены. Речь идет о нападающем Никите Кучерове и защитнике Михаиле Сергачеве. Заброшенными шайбами со стороны клуба победителей могут похвастаться на 24, 31 и 38, 41 и 41, 59 минутах спортсмены Энтони Сирелли, Кори Перри (реализовал дубль), Стивен Стэмкос (забил две шайбы на 41 минуте) и Патрик Марун.

От "Флориды" отличились на 30 и 53 минутах Джо Торнтон и Оуэн Типпетт. Форвард Никита Кучеров был признан третьей звездой встречи.

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