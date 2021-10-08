Игра завершилась со счетом

Сборная Франции одержала волевую победу над Бельгией в Лиге наций. Полуфинальный матч УЕФА состоялся вечером 7 октября. Действующие чемпионы мира по футболу обыграли противников.Встреча прошла на спортивной арене Турина и завершилась с результатом 3:2.

Голами со стороны бельгийцев могут похвастаться на 37, 40 минутах спортсмены Янника Карраско и Ромелу Лукаку. Им отметили на 62, 69 и 90 минутах матча французские представители Карима Бензем, Килиан Мбаппе (реализовал пенальти) и Тео Эрнандес.

Напомним, что в финальном противостоянии Франция 10 октября в Милане выйдет на поле против сборной Испании. В тот же день бельгийцы и действующие чемпионы Европы (итальянцы) встретятся в Турине. Они будут бороться за третье место в турнире.

Сборная Италии уступила испанцам в Лиге наций и прервала рекордную беспроигрышную серию.

Фото и видео: YouTube / UEFA Nations League 2021 offical