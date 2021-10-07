Игра завершилась со счетом 2:1.

Сборная Италии уступила испанцам в Лиге наций и прервала рекордную беспроигрышную серию. Игра состоялась на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Итог встречи - 2:1. Таким образом испанская команда прошла в финал футбольного турнира. Итальянцы под руководством тренера Роберто Манчини не проигрывали на протяжении 37 матчей.

Забитыми голами со стороны клуба победителей отметился спортсмен по имени Ферран Торрес. Он забил мяч в ворота противников на 17 и 45+1 минутах. На 42 минуте арбитры удалили с поля капитана итальянской сборной Леонардо Бонуччи. Футболист получил две желтых карточки. Игру судила бригада во главе с российским представителем Сергеем Карасевым. Помощниками арбитра стали .Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Второй полуфинал Лиги наций запланирован на 7 октября. На поле выйдут сборные Бельгии и Франции. Матч будет проведен в Турине.

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Фото и видео: YouTube / UEFA Nations League 2021 offical