Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия

Сеул присоединился к позиции США по данному вопросу.

Южная Корея предостерегла КНДР от испытания нового стратегического вооружения. Такой акт со стороны Северной Кореи не способствует переговорам по денуклеаризации. Об этом политики рассказали агентству Yonhap. Журналисты ссылаются на информацию, полученную от Министерства объединения республики Корея. ранее сведения также прокомментировал государственный секретарь США Майкл Помпео.

В Сеуле выразили надежду на то, что переговоры по данному вопросу между КНДР и США начнутся как можно скорее. Они рассчитывают на значительный прогресс денуклеаризации на Корейском полуострове

Ранее Ким Чен Ын заявил, что в 2020 году КНДР покажет миру новое вооружение. Государству приходится его разрабатывать из-за враждебной позиции Америки.

Ранее Piter.tv писал о том, что КНДР провела "крупное испытание" на космодроме.

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