В Вашингтоне надеются, что КНДР передумает.

США отреагировали на обещание Ким Чен Ына показать новое оружие. Власти будут "глубоко разочарованы" в случае отказа Северной Кореи от моратория на атомные испытания. Их также не порадует отказ от тестирования межконтинентальных ракет. Об этом заявил государственный секретарь Майкл Помпео в интервью журналистам из Deutsche Welle.

Дипломат надеется, что Северная Корея выберет путь мира и благополучия, а не конфликта и войны. Речь идет о заявлении Ким Чен Ына, который пообещал в 2020 году показать миру стратегическое оружие КНДР. Военная разработка, по словам лидера страны, ведется из-за враждебной политики американцев. Также Северная Корея хочет ужесточить собственное отношение к США. В частности, иностранцы откажутся от сотрудничества в вопросе денуклеаризации.

Ранее Piter.tv писал о том, что Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР.

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