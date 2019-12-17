Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР

Дипломаты пояснили свою позицию в ООН.

Китай надеется, что Совету Безопасности ООН поддержит проект резолюции по КНДР. Страна предлагает СБ взять на себя историческую ответственность и сохранит единство. Об этом во время пресс-конференции заявил официальный представитель МИД Гэн Шуан.

Ранее делегаты из КНР и РФ презентовали совместный проект по урегулированию проблемы Корейского полуострова. Он призывает отменить действующие санкции в отношении Северной Кореи. Документ также настаивает на возобновлении шестисторонних переговоров. Ситуацию на Корейском полуострове в Китае считают чувствительной и сложной. Поэтому международное общество должно придерживаться справедливой позиции и поддерживать тенденции к общению с дипломатами.

Ранее Piter.tv писал о том, что в сенате США одобрили билль о признании России "спонсором терроризма".

Видео: YouTube/Организация Объединенных Наций