Съемки фильма "Воланд" продолжаются в Петербурге

На месте съемок "попались" Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Съемки фильма "Воланд" по роману "Мастер и Маргарита" продолжаются в Кировском районе города. Как заснял корреспондент портала "Петербургский дневник", съемочная группа и актеры (в том числе и исполнители главных ролей) были замечены на улице Маринеско.

Съемки новой экранизации романа Михаила Булгакова, получившей название "Воланд", стартовали в Москве в начале июля и продолжаются в настоящее время в Северной столице – съемки запланированы до 11 сентября. Летом были обнародованы первые кадры со съемочной площадки. Мастера и Маргариту сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В картине также снимутся Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов и другие.

В роли Воланда – немецкий актер Август Диль ("Бесславные ублюдки", "Тайная жизнь"). Режиссером выступит Михаил Локшин ("Серебряные коньки"). Премьера состоится в конце 2022 года.

Фото: скрин видео "Петербургский дневник"