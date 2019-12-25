Из-за съемок фильма "Воланд" в Петербурге ограничат движение транспорта

Главные роли исполняют Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

Съемки фильма "Воланд" ограничат движение в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Движение будет закрыто по следующим адресам:

С 00:00 25-го августа до 02:00 26-го августа — Биржевая линия и площадь Сахарова;

С 08:00 27-го августа до 23:59 29-го августа — проспект Луначарского от улицы Композиторов к Выборгскому шоссе, а также две крайние левые полосы в обратном направлении;

С 00:00 4-го сентября до 23:59 5-го сентября — улице Зайцева от проспекта Стачек до Краснопутиловской и улица Маринеско;

С 00:00 9-го сентября до 23:59 11-го сентября — Таврическая улица от Суворовского проспекта до Кирочной улицы.

Там же нельзя будет оставлять автомобили в дни съемок.

Съемки новой экранизации, получившей название "Воланд", стартовали в Москве в начале июля. Тогда же были обнародованы первые кадры со съемочной площадки. Мастера и Маргариту сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В картине также снимутся Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов и др. Режиссером выступит Михаил Локшин ("Серебряные коньки").

Премьера состоится в конце 2022 года.

Фото: Instagram /@yuliasnigir