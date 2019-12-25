На данный момент уже одна семья обратилась за выплатой.

Семьи погибших от тайфуна "Майсак" в Приморье получат по 300 тысяч рублей. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители администрации региона. Чиновники отметили, что решение уже принято по одной семье, которая обратилась за выплатой.

У нас есть постановление правительства Приморского края об оказании финансовой помощи семьям погибших во время тайфуна "Майсак" в размере 300 тысяч рублей на семью региональные чиновники

Напомним, что тайфун обрушился на российский регион 3 сентября. Основной удар пришелся на юго-запад Приморья. Там пострадали 70 муниципальных образований. Более 150 тысяч человек остались без электричества. Известно о трех погибших. Первая трагедия произошла в селе Лукьяновка, когда местного жителя придавило деревом. Также скончались два сотрудника плавкрана "Черноморец-34", которого выбросило на отмель. Количество пострадавших в регионе достигло 55 человек.

Режим ЧС действует в Находке, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном и Ханкайском районах Приморского края, а также на территориях Уссурийского ГО.

Плавучий док снесло на российские военные корабли из-за урагана.