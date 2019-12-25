Еще один тайфун ожидается в регионе 7-8 сентября.

Приморье готовится к новому тайфуну. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил губернатор региона Олег Кожемяко. Специалист объяснил, что приоритетом для местной власти является восстановление энергоснабжения для местного населения.

Работаем уже сейчас по подготовке ко второму тайфуну, который пройдет 7, 8 сентября, также на территориях южных районов Приморья... Главная задача сейчас - дать возможность подготовиться людям Олег Кожемяко, губернатор Приморского края

Напомним, что основной удар тайфуна "Майсак" пришелся на юго-запад Приморья. От стихии пострадали 70 муниципалитетов. Около 150 тысяч человека остались без света. В Находке, Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке введен режим чрезвычайной ситуации. В поселках Новонежино и Подъяпольское объявлен режим ЧС муниципального характера. От сильного ветра пострадали кровли домов, транспортное сообщение. Также чиновники зафиксировали отключения водоснабжения.

В Приморье 55 человек пострадали от тайфуна "Майсак".