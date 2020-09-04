Один житель Приморья погиб из-за упавшего дерева.

В Приморье 55 человек пострадали от тайфуна "Майсак". Об этом сообщили в администрации региона. По данным чиновников, столько человек обратились за медицинской помощью. Пациенты стали приходить к врачам из-за последствий, нанесенных тайфуном после 15 часов по местному времени 3 сентября (08:00 по московскому времени).

В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза. Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края

По словам эксперта, из 11 травмированных, семеро были оперативно прооперированы. Также зарегистрирован один летальный исход. В деревне Лукьяновка Шкотовского района на местного жителя упало дерево.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации введен в двух населенных пунктах Шкотовского района Приморья из-за тайфуна "Майсак".

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Видео: YouTube / 812gorod