Мощнейший за полвека ураган вынес на берег российского города неузнанный корабль

"Майсак" вынес на берег Находки судно неизвестного происхождения.

Мощнейший за полвека ураган "Майсак" вынес на берег российского города загадочный корабль. Ролик опубликован в Telegram-канале Life SHOT. Авторы поса рассказали, что в порту города Находка в Приморском крае замечен неизвестный корабль. Местные жители предположили, что на судне находится экипаж, который не может сойти на берег из-за ареста. Некоторые пользователи соцсетей посчитали его "кораблем-призраком".

Журналисты телеканала "Россия 1" уточнили, что обнаруженный корабль может принадлежать Северной Кореи. Они не рассказали, для каких нужд он может использоваться.

Напомним, что тайфун "Майсак" оказался для Владивостока самым мощным за последние 50 лет. Власти региона объявили штормовое предупреждение. В результате разгула стихии более 40 тысяч местных жителей остались без электроэнергии. В учебных учреждениях отменены занятия.

Приморье готовится к новому тайфуну.

Видео: YT / Intelligent, LIFE SHOT