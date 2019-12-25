Семак поздравил болельщиков "Зенита" с победой и Пасхой

Главному тренеру петербургского клуба нашлось что сказать после победного матча.

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак поздравил болельщиков команды с победой в чемпионате России. Своими эмоциями он поделился в инстаграм-аккаунте 3 мая. Семак вспомнил, что с каждым чемпионским титулом у него есть связанные эмоции.

Каждое чемпионство приносит мне особенный подарок.Прошлое чемпионство совпало с рождением внучки, нынешнее с Праздником Светлой Пасхи! Спасибо команде за труд, болельщикам за веру и поддержку! Зенит - Чемпион!! Христос Воскресе!!! Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Главный тренер петербургского "Зенита" стал пятым тренером в истории страны, завоевавший три титула с одной командой. Теперь Семак присоединился к Олегу Романцеву, Валерию Газзаеву, Леониду Слуцкому и Юрию Семину. Впервые в истории России Семак выиграл три титула подряд, пять раз он выигрывал чемпионат как игрок.

Чемпионским для Петербурга стал матч "Зенита" против "Локомотива", который завершился вечером 2 мая на "Газпром Арене". Встреча завершилась со счетом 6:1. В честь победы в городе зажгли Ростральные колонны, а "Газпром Арена" стала золотой.

Мы показали чемпионское караоке с фанатами сине-бело-голубых, а сами представители клуба вспомнили лучшие моменты сезона в специальном видео.

Фото: Instagram / @sergey_bogdanovich_semak