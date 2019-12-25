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Сергей Семак выиграл свой восьмой титул чемпиона России как игрок и тренер
Сегодня, 21:25
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Сергей Семак выиграл свой восьмой титул чемпиона России как игрок и тренер

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Пять раз Семак выигрывал чемпионат страны в качестве игрока.

Сергей Семак выиграл свой восьмой титул чемпиона России как игрок и тренер. Пять раз Семак выигрывал чемпионат страны в качестве игрока.

Главный тренер петербургского "Зенита" стал пятым тренером в истории страны, завоевавший три титула с одной командой. Теперь Семак присоединился к Олегу Романцеву, Валерию Газзаеву, Леониду Слуцкому и Юрию Семину. Впервые в истории Россиии Семак выиграл три титула подряд.

Чемпионским для Петербурга стал матч "Зенита" против "Локомотива", который завершился вечером 2 мая на "Газпром Арене". Встреча завершилась со счетом 6:1. В честь победы в городе зажгли Ростральные колонны.

Фото: Piter.tv

 

Теги: зенит, семак
Категории: Зенит, Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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