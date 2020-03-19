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Сборная России по синхронному плаванию поддержала челлендж Little Big

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Для спортсменок музыканты все равно остаются лучшими, даже не смотря на отмену конкурса.

Сборная России по синхронному плаванию присоединилась к челленджу группы Little Big и повторили их танец к песне Uno под водой. Спортсменки отметили, что несмотря на отмену "Евровидения", петербургская группа для них лучшая.

Танец у себя в Instagram опубликовала двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина. В ролики с ней также снялись Марина Голядкина, Александра Пацкевич, Влада Чигирёва и Мария Шурочкина.

Ранее "пухляш в голубом" из клипа Little Big выложил "грязный" бекстейдж со съемок Uno, а солисты группы высказались об отмене "Евровидения". 

Видео: Instagram/ allashishkina_rusall

Теги: евровидение, сборная россии по синхронному плаванию
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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