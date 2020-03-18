Группа Little Big высказалась об отмене "Евровидения"

Музыканты назвали решение организаторов конкурса правильным.

Группа Little Big прокомментировала новость об отмене "Евровидения" в этом году. Музыканты, которые должны были представлять Россию на конкурсе, назвали решение организаторов правильным. Об этом они написали в официальном Instagram-аккаунте группы.

Они заявили, что с момента объявления их участниками конкурса, они ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей. "Спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу!" – говорится в посте.

Об отмене "Евровидения" стало известно 18 марта. Конкурс должен был пройти в Роттердаме в середине мая. Однако из-за распространения коронавируса по всей Европе и наложенных властями стран ограничений организаторы мероприятия решили не рисковать.

Ранее мы писали, что лидер Little Big дал новое название коронавирусу.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest, Little Big