Сборная Дании впервые в истории обыграла Канаду на ЧМ по хоккею

Команда поднялась на третье место в таблице.

Сборная Дании по хоккею обыграла Канаду со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира-2022. Матч прошел в Ледовом дворце в Хельсинки.

В составе датчан шайбы забросили Маркус Лауридсен, Петер Регин и Матиас Бау. У канадцев забили Макс Комтуа и Райан Грейвз. Отметим, что эта победа стала для Дании первой в истории чемпионатов мира над действующим обладателем трофея.

После шести матчей датчане занимают третье место в своей группе, набрав 12 очков. Канада с такими же показателями опустилась на четвертую строчку.

Ранее мы сообщали, что две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" одержать победу над "Сент-Луисом".

Видео: YouTube / IIHF Worlds 2022