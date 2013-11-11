Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" одержать победу над "Сент-Луисом"

Он набрал семь очков в восьми матчах плей-офф.

"Колорадо" обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:3 в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин оформил две результативных передачи. Он дважды помог отличиться форварду Назему Кадри. Всего на счету Ничушкина 7 (3+4) очков в 8 играх нынешнего плей-офф НХЛ.

"Колорадо" ведет в серии с "Сент-Луисом" - 3:1. Пятый матч состоится в ночью на 26 мая.

Ранее мы сообщали, что "Тампа" обыграла "Флориду" и вышла в полуфинал Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET