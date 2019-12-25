Сбившую насмерть двух детей россиянку поместили под особое наблюдение

Ранее СМИ заявляли, что она переведена в одиночную камеру СИЗО.

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний опровергло информацию СМИ, что москвичка Валерия Башкирова, которая сбила на пешеходном переходе трех детей, двое из которых скончались, переведена в одиночную камеру следственного изолятора. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данным ФСИН, Башкирова в настоящее время находится в карантинном отделении.

Башкирова прибыла в один из следственных изоляторов УФСИН России по Москве 20 июля и находится в карантинном отделении с соблюдением всех норм российского законодательства. из сообщения пресс-службы ФСИН

В ведомстве подчеркнули, что Башкирова находится под постоянным наблюдением сотрудников учреждения.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Башкирова, находясь за рулем автомобиля, сбила на "зебре" мальчиков пяти, четырех лет и девяти месяцев. Последний находился в коляске, которую везли родители детей. Позже двое из них скончались в медицинском учреждении. Суд постановил отправить ее под домашний арест на время следствия, но позже изменил данную меру пресечения на содержание под стражей до 16 сентября. Свою вину Башкирова признала полностью.

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