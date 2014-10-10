На западе Москвы автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе. Об этом рассказали представители столичного управления ГИБДД. Автомобильная авария произошла на улице Авиаторов около пятого дома.
По нерегулируемом пешеходному переходу переходили проезжую часть двое взрослых с тремя детьми. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda 3. Один ребенок находился в момент ДТП в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети.
источник в пресс-службе ГИБДД Москвы
Сейчас на место ДТП летят специалисты из Центра экстренной медицинской помощи. Там же работают несколько бригад скорой помощи. Известно, что за рулем машины находилась женщина, которая получила права только в 2020 году. Пострадавшим 4 и 5 лет. Также травмирован ребенок, которому девять месяцев. Пятилетний мальчик получил перелом основания черепа и впал в кому. Четырехлетний пациент повредил голень, имеет закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Девятимесячный малыш также имеет закрытую ЧМТ и сотрясение.
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Видео: Telegram / LifeShot
Обсуждение ( 5 ) Посмотреть все
Скажу для начала , что её строго не накажут . На другом сайте , уже началась защита , что за этот год она не имела ни одного нарушения . Затем окажется , что она родственница великого человека . Да и на ГАИ нападать не стоит . Они "трудяги" сидят сейчас где-нибудь в засаде на денежной дороге , а другие на озёрах головы остужают . Ведь думать надо холодной головой . А если бы ещё и прав поменьше за деньги выдавали , то и аварий меньше было бы .
То, что Водитель виноват и то, что ее надо максимально наказать - это само собой разумеющейся факт! Но очень сильно пугает тот факт, что огромное количество пешеходов подходя к пешеходному переходу или переходя дорогу по нему, вообще не смотрят по сторонам, думая, раз у них преимущество, то можно идти смело. Сбрасывая со счетов то, что Водитель может сидеть за телефоном, чихнуть, быть идиотом, как эта мадам, да и многое другое.... и то, что никакие компенсации не возместят ту боль или искалеченную судьбу самого пешехода, или его близкого! А потом прав или виноват это уже настолько малозначительно. Водитель даже отсидев в тюрьме будет жив и здоров, заплатит деньги, но он будет ходить на своих ногах и жить дальше. Страшно, когда вот так люди с детьми идут, когда на глазах рушится жизнь малышей из за горе родителей, которые не понимают что мир вокруг окружают совсем разные личности и что надо смотреть в оба, особенно на дороге. В данном случае родители не меньше, а даже больше виноваты, чем дура за рулем, так как по их невнимательности и беспечности, а это именно беспечность, безумно пострадали невинные малыши!
Я каждый день вижу этих горе пешеходов которые прут и даже не смотрят по сторонам.
Всем добра, да поменьше будет таких горе человеков!!!
Автолюбители обнаглели окончательно! Куда гаи смотрит??? Нужно как минимум на порядок повысить штрафы за нарушения пдд!
Вот сука! Пусть сдохнет от вируса тварь.
100 лет каторги