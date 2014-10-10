Пострадавшие госпитализированы.

На западе Москвы автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе. Об этом рассказали представители столичного управления ГИБДД. Автомобильная авария произошла на улице Авиаторов около пятого дома.

По нерегулируемом пешеходному переходу переходили проезжую часть двое взрослых с тремя детьми. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda 3. Один ребенок находился в момент ДТП в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети. источник в пресс-службе ГИБДД Москвы

Сейчас на место ДТП летят специалисты из Центра экстренной медицинской помощи. Там же работают несколько бригад скорой помощи. Известно, что за рулем машины находилась женщина, которая получила права только в 2020 году. Пострадавшим 4 и 5 лет. Также травмирован ребенок, которому девять месяцев. Пятилетний мальчик получил перелом основания черепа и впал в кому. Четырехлетний пациент повредил голень, имеет закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Девятимесячный малыш также имеет закрытую ЧМТ и сотрясение.

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Видео: Telegram / LifeShot