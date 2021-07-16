На Руставели BMW подрезал мотоциклиста

Произошло столкновение, у BMW оказались помяты дверь и левое крыло.

В Калининском районе Петербурга на улице Руставели произошла авария с участием мотоциклиста. Двухколесный транспорт подрезал BMW. Момент ДТП попал на видеорегистратор.

Мотоциклист ехал прямо по подъездной дорожке к "Ленте". Перед ним ехал белый BMW X1. Неожиданно водитель решил повернуть в сторону выезда, поворотники при этом заранее он не включил. Произошло столкновение, у BMW оказались помяты дверь и левое крыло.

Мотоциклист упал, но после этого сразу же поднялся на ноги. Информации о его состоянии здоровья нет.

Ранее автомобилист сбил девушку на мотоцикле рядом с парком 300-летия.

Видео: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП