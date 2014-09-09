Суд арестовал 18-летнюю девушку, сбившую в Москве троих детей

Двое из детей скончались.

Тверской суд Москвы 19 июля изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей 18-летней москвичке Валерии Башкировой, сбившей детей на улице Авиаторов.

Девушку заключили под стражу до 16 сентября. Изменить меру пресечения потребовала прокуратура. Девушке грозит до 7 лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей.

По предварительным данным, днем 16 июля на улице Авиаторов девушка за рулем Mazda 3 сбила троих детей. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок скончался на следующий день. У девятимесячного малыша – сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Видео: Telegram / LIFE SHOT