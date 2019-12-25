Сбившая насмерть двоих детей девушка признала вину

Ее отправили в СИЗО до 16 сентября.

Москвичка Валерия Башкирова, которая сбила на пешеходном переходе трех детей, двое из которых скончались, признала свою вину. Об этом пишет ТАСС.

Родственники и друзья Башкировой заявили о готовности оказать помощь пострадавшей семье и выплатить потерпевшим денежную компенсацию. Они утверждают, что ужесточение меры наказания Башкировой с домашнего ареста на следственный изолятор является чрезмерной, так как виновная в ДТП "никуда не намерена" скрываться.

Она полностью вину свою признала и раскаивается в том, что по ее вине погибли дети. из сообщения источника ТАСС

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля. Башкирова, находясь за рулем автомобиля, сбила на "зебре" мальчиков пяти, четырех лет и девяти месяцев. Последний находился в коляске, которую везли родители детей. Позже двое из них скончались в медицинском учреждении. Суд постановил отправить ее под домашний арест на время следствия, но позже изменил данную меру пресечения на содержание под стражей до 16 сентября.

Ранее в ДТП на юге Красноярского края погибли три человека.

Фото: Telegram / LIFE SHOT