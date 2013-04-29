Сбившую насмерть двух детей россиянку отправили под домашний арест

Она останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября.

Суд направил под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, которая сбила троих детей в Москве на пешеходном переходе. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

Она останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября. Ей предъявили обвинения по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Башкировой грозит до пяти лет лишения свободы.

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн намерен обратиться в прокуратуру, чтобы добиться изменения меры пресечения. Об этом он написал в своем Twitter.

Сделаем все, чтобы не "отделалась". Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано. Александр Хинштейн, депутат Госдумы

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля. Башкирова, находясь за рулем автомобиля, сбила на "зебре" мальчиков пяти, четырех лет и девяти месяцев. Последний находился в коляске, которую везли родители детей. Позже двое из них скончались в медицинском учреждении. Согласно предварительным данным, Башкирова на момент ДТП была пьяна. Суд постановил отправить ее под домашний арест на время следствия.

Ранее на Кирочной улице в Санкт-Петербурге девушка-пешеход попала под колеса иномарки.

Видео: Telegram/LIFE SHOT, Московские суды