Мальчика пяти лет не смогли спасти врачи.

Один из детей, сбитых машиной на западе Москвы, умер в больнице. Об этом в собственном Telegram-канале написали представители Госавтоинспекции столицы. Известно, что речь идет о пятилетнем ребенке, который днем 16 июля переходил вместе с двумя другими детьми по пешеходному переходу.

Мальчик, доставленный сегодня вертолетом в медучреждение после ДТП, скончался. пресс-служба ГАИ

Напомним, что ДТП зафиксировано по улице Авиаторов около пятого дома. Виновницей аварии является женщина за рулем автомобиля Mazda. Она находилась в трезвом состоянии. Водитель сбила на дороге детей в возрасте 4 и 5 лет, а также девятимесячного малыша. Пострадавшие переходили по переходу вместе с двумя взрослыми. Пятилетний ребенок получил перелом основания черепа. Остальные дети - также тяжело травмировались. Всех пациентов госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

В Москве водитель сбил дочь экс-министра энергетики Татарстана, ехавшую на самокате.

Фото: Telegram / LifeShot