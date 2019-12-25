В Москве водитель сбил дочь экс-министра энергетики Татарстана, ехавшую на самокате

Дочь Ильшата Фардиева скончалась на Мосфильмовской улице в ДТП.

В Москве водитель сбил дочь экс-министра энергетики Татарстана, ехавшую на электросамокате. Об этом рассказали региональные правоохранительные органы. В ВД подчеркнули, что 30-летняя женщина погибла на западе города. Она двигалась по пешеходному переходу, когда на светофоре горел красный цвет. В настоящее время журналисты выяснили, что жертвой аварии стала дочь экс-чиновника Ильшата Фардиева - Алсу. Жертва скончалась на месте от полученных повреждений.

5 июля в 17:57 по Мосфильмовской улице в районе дома 88, корпус 2, водитель BMW наехал на следовавшую на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора женщину 1991 года рождения. источник ТАСС

Очевидцы рассказали, что водитель ехал на автомобиле без номерных знаков. В Telegram-канале 112 уточнили, что предполагаемым водителем, которые совершил наезд на человека, стал ранее судимый за мошенничество гражданин по имени Даниил Хренов.

Напомним, что погибшая была бизнес-леди. Она учредила несколько компаний. Ее отец с 2021 года занимает должность генерального директора ОАО "Сетевая компания".

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