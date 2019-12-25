Водитель доставлен в больницу, погибли его пассажиры.

В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы МВД. Известно, что автомобильная авария зафиксирована в Шушенском районе на 5-ом километре трассы Шушенское-Сизая.

22-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. пресс-служба ГИБДД по региону

Правоохранительные органы объяснили журналистам, что в списке жертв значатся три женщины-пассажира. Водитель транспортного средства был госпитализирован. Сейчас его состояние уточняется. На месте ДТП работает оперативно-следственная группа и экстренные ведомства.

При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека.

Фото: Piter.tv