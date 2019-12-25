Еще трое травмированы.

При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека. Об этом рассказали региональные представители Госавтоинспекции. Кроме жертв также есть пострадавшие. Известно о минимум трех травмированных.

Автомобильная авария зафиксирована в 23:10 по местному времени 19 июля (в 21:10 по московскому времени) по адресу улица Республики, 252А. Грузопассажирская "Газель" въехала в заднюю часть автобуса "ЛИАЗ", следовавшего по 11-му маршруту. В момент ДТП общественный транспорт поворачивал на конечную остановку. В салоне находились только водитель и кондуктор. Они не пострадали.

От сильного удара "Газель" загорелась и сгорела полностью. В ней ехали пять человек. Погибли двое из пятерых, мужчина и женщина, они так и остались сидеть в машине. Личности этих людей устанавливаются. пресс-служба ГИБДД по региону

Серьезно травмировались 33-летний шофер и 42-летняя пассажирка "Газели". Они госпитализированы в больницу с повреждениями ног. В салоне машины также находилась несовершеннолетняя девочка. В момент удара ее выбросило на проезжую часть. Пятилетняя пациентка также находится под наблюдением медиков в стационаре. Малышка утверждает, что ехала вместе с мамой. Ее родственники устанавливаются.

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Фото: Piter.tv

