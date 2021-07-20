Женщина серьезно пострадала.

Преследуемый стаей собак велосипедист сбил россиянку и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале "Бушующий мир". Очевидцы уточнили, что инцидент произошел в Астрахани, на одной из городских набережных. Спортсмену пришлось спасаться от бродячих животных. Из-за этого произошло ДТП. Велосипедист наехал на местную жительницу на полной скорости. В результате произошедшего пострадавшая получила травмы лица, перелом лодыжки. После столкновения собаки отстали от велосипедиста и убежали в разные стороны.

Эксперт рассказал о паразитах, которыми можно заразиться вместе с фруктами и ягодами.

Видео: Telegram/Бушующий мир