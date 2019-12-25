Эксперт рассказал о паразитах, которыми можно заразиться вместе с фруктами и ягодами

Валерий Саванович отмечает, что паразитарные инфекции снижают уровень иммунитета, ослабляя защиту против других болезней, что особенно опасно в период эпидемий.

В летний сезон с обилием фруктов, овощей и ягод многие люди забывают о паразитах, которые живут в этих лакомствах. Об опасности паразитных болезней, методах их выявления и мерах профилактики рассказал Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U в беседе с "АиФ".

Паразитные болезни одни из наиболее распространенных - до 95% людей имели с ними дело. Подхватить вредоносные организмы можно несколькими способами: через пищу и воду - так можно заразиться гельминтозом, кантариазом, различными миазамами и другими. Пренебрегая правилами гигиены, яйца паразитов, находящиеся на поверхности продуктов или в воде, быстро проникают в организм.

Другой способ - через контакт с зараженным человеком. Так часто можно подхватить блох, вшей и других, отмечается, что заразность этими паразитами очень высока. Еще один способ проникновения нежелательных организмов в человека через мочеиспускательный канал, половые органы, кожу, в результате контакта с членистоногими (филяриатозы), через почву и воздушно-пылевым путем – так передаются аскариды.

По словам эксперта, вредоносные организмы при неправильном лечении поражают не только кожу или ЖКТ, но и легкие, сердце, почки, желчные протоки, нервную систему. Запущенные случаи часто приводят к "плачевным исходам". Валерий Саванович отмечает, что паразитарные инфекции снижают уровень иммунитета, ослабляя защиту против других болезней, что особенно опасно в период эпидемий.

Чаще всего человек может подхватить аскаридов – их яйца находятся на немытых фруктах, ягодах и овощах; лямблиями – они проникают в нас через грязные руки или воду; токсокарами – их разносят и щедро делятся со всеми уличные кошки и собаки.

Эксперт рассказал, что лечение от вредных организмов может проходить только под наблюдением врача. Дело в том, что после сдачи анализов врач определяет вид паразита и выписывает нужный препарат, а также дозировку. Однако профилактикой можно заниматься самостоятельно, так, например, тщательно мыть руки и продукты или не купаться в неположенных местах.

Ранее Piter.tv сообщал, что эксперт перечислил признаки скорой "смерти" смартфона.

Фото: Pexels