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В Петербурге врач рассказала, как защитить уши ребенка во время купания
Сегодня, 14:30
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В Петербурге врач рассказала, как защитить уши ребенка во время купания

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В теплый сезон у ребят часто возникают отиты.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач Мария Захарова рассказала, как защитить уши ребенка во время купания летом. 

В теплый сезон у ребят часто возникают отиты. 

На первый взгляд кажется, что это вода, которая попала в ухо ребенку. Но на самом деле гораздо опасней вода, которая попадает в нос, носоглотку и через слуховую трубу, которая расположена в носоглотке. Это происходит при нырянии, купании, когда дети кувыркаются, бесятся в воде. 

Мария Захарова, врач 

А еще летом существуют и другие опасности для малышей: например, кондиционеры, передвижение в машине с открытыми окнами, загрязненные водоемы. Все это чревато кожными инфекциями и наружными отитами. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге спасатель перечислил правила безопасного поведения на воде. 

Фото: pxhere 

Теги: врач, лето
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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