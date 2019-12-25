В Петербурге врач рассказала, как защитить уши ребенка во время купания

В теплый сезон у ребят часто возникают отиты.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач Мария Захарова рассказала, как защитить уши ребенка во время купания летом.

В теплый сезон у ребят часто возникают отиты.

На первый взгляд кажется, что это вода, которая попала в ухо ребенку. Но на самом деле гораздо опасней вода, которая попадает в нос, носоглотку и через слуховую трубу, которая расположена в носоглотке. Это происходит при нырянии, купании, когда дети кувыркаются, бесятся в воде. Мария Захарова, врач

А еще летом существуют и другие опасности для малышей: например, кондиционеры, передвижение в машине с открытыми окнами, загрязненные водоемы. Все это чревато кожными инфекциями и наружными отитами.

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