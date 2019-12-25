Эксперт перечислил признаки скорой "смерти" смартфона

Раньше "сроком жизни" смартфона считалось время работы аккумулятора.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров в беседе с "Вечерней Москвой" назвал признаки скорой "смерти" смартфона. Он подчеркнул, что при их появлении работать телефон вскоре перестанет.

По словам Бедерова, раньше "сроком жизни" смартфона являлось время функционирования аккумулятора. Он рассчитан на определенное количество циклов зарядки. Теперь же у мобильного телефона есть шанс "не дожить" до потери емкости батареи.

Эксперт подчеркнул, что из строя первыми выходят экран, динамик, микрофон, модем или камера. При этом из-за нарушения режима эксплуатации или попадания влаги аккумулятор может вздуться или взорваться. Кроме того, "подтормаживать" смартфон может по той причине, что смартфон не тянет приложения, которые на него установлены. Замедлиться работа телефона может также из-за переохлаждения или перегрева.

Тут многое зависит от подбора комплектующих, конфликтов между ними, условий эксплуатации устройства, прошивок, программных багов и, разумеется, качественной сборки — ответственность исполнителя остается самым важным условием надежности гаджета, — сказал он.

Специалист посоветовал на регулярной основе обновлять данные в хранилище, где дублируется вся информация с устройства. Таким образом, в случае поломки файлы можно будет восстановить.

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