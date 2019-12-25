Заместителя главного врача подозревают в хищении 700 тысяч в Ленинградской области

По данным следствия, в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года он, действуя совместно с неустановленными лицами, незаконно завладел 700 000 рублей, предназначенными для выплаты сотруднику больницы, который отправился на СВО.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, предназначенных для единовременной материальной помощи. Фигурантом расследования стал заместитель главного врача ГБУЗ ЛО "Кировская клиническая межрайонная больница", рассказали в СК по Ленинградской области.

По данным следствия, в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года он, действуя совместно с неустановленными лицами, незаконно завладел 700 000 рублей, предназначенными для выплаты сотруднику больницы, заключившему контракт о прохождении военной службы. Средства были переведены на доверенное лицо и впоследствии использованы в личных целях.

Следователи Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области при поддержке сотрудников ФСБ провели обыски в медучреждении, а также в администрации Красносельского района Санкт-Петербурга и по местам проживания подозреваемого.

В настоящее время фигурант задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ и дает показания. Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении его под стражу.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают дополнительные эпизоды возможных преступлений, а также проверяют других лиц на причастность к схеме хищения.

Фото: Telegram/ Следком Ленинградской области