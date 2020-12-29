Сатановский: От Трампа захотят избавиться элиты США

Эксперт считает, что нынешний президент США, обладая бойцовским характером, не сможет остановиться перед поражением на выборах.

Политолог Евгений Сатановский в эфире YouTube-шоу "Соловьев LIVE" заявил, что от президента США Дональда Трампа захотят избавиться местные политические элиты после того, как его сторонники попытались захватить Капитолий.

Сатановский поставил вопрос ребром – он считает, что элитам теперь придется "либо убивать, либо сажать". Эксперт считает, что нынешний президент США, обладая бойцовским характером, не сможет остановиться перед поражением на выборах. Сатановский напомнил, что в истории страны уже были государственные перевороты – президентские выборы 1876 года.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter. Используя официальный аккаунт президента США, Трамп сообщил, что администрация Белого дома провела переговоры с различными сайтами. Президент намерен создать собственную интернет-платформу в ближайшем будущем.

Страница президента оказалась заморожена из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Недавно ее временно блокировали из-за беспорядков в Капитолии. Сторонники президента пришли в здание конгресса и сорвали его заседание. Скончались пять человек. Среди них был один полицейский. Сотрудники безопасности применили против протестующих спецсредства, включая табельное оружие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспощадности Владимира Путина к предательству и воровству. Заявление он сделал в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

Видео: Соловьев LIVE / YouTube