Песков заявил о беспощадности Путина к предательству и воровству

По его словам, глава государства всегда получает полную информацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспощадности Владимира Путина к предательству и воровству. Заявление он сделал в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

К тому, что в его понимании является греховным, да, он жестокий. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, глава государства всегда получает полную информацию, поэтому всегда знает кого следует наказать.

Ранее Песков назвал телеграм-каналы сливными бачками.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE